瑞银：若肺炎疫情令消费转弱 或导致中国政策放松加码

瑞银证券中国股票策略团队发布最新策略报告称，如果新型冠状病毒肺炎传播导致消费/零售销售转弱，那么理论上，政策放松可能会加码，仍关注中国非金融部门的贷款利率趋势，今年对中国股市的建设性前景展望未变。

据路透社报道，报告指出，目前武汉新型冠状病毒肺炎疫情看来最像2003年非典爆发时3-4月的情况。鉴于目前的春运，投资者对疫情扩散的担忧是合理的。重申对2020年的四大主题：市场龙头组合、国企股权激励、LPR（贷款市场报价利率）报价下调的获益者及创新龙头。目前股票模型投资组合保持不变，将在节后重新审视局面。

报告预计，短期内旅游/航空/场馆板块受影响；医疗和“宅家”相关个股将获益。视病毒传播情况而定，业务遍布全国的酒店运营商将受到显着影响，尽管其目前估值已低于2003年的低点。

而消费者可能更愿意呆在家里，而不去人员密集的公共场所，减少近期出行计划。因此，零售、公园和影院这些通常会获益于春节的领域恐面临下滑风险。此外，餐饮渠道的酒精消费（啤酒/白酒占比分别为51%/13%）可能受到负面影响。外出就餐应该也会受到负面影响，但外卖服务起到部分抵消作用。

由于消费者在家做饭的情况增多，包装食品及食品零售商可能会获益。在线视频、端游（客户端游戏）/手游和电商或微微获益于这种行为转变。此外，没有药物/疫苗能即刻治疗或预防这种新型病毒，但这种情况或提升对疫苗/体检的需求。

中国国家卫生健康委员会副主任李斌周三称，截至1月21日（周二）24时，共收到国内13个省（区、市）累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，报告死亡病例累计九例，新增三例，全部为湖北病例。