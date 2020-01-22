柔州碧桂园裁员近400 新山劳动局称不知情

（早报讯）马来西亚森林城市的发展商碧桂园管理私人有限公司（CGM）去年12月开始裁员，而受影响者近400人。

据当今大马新闻网报道，马来西亚“EdgeProp”引述消息称，这些遭裁撤的员工只有两个选项，即接受赔偿金，并在48小时内离职；抑或与公司律师协商赔偿方案。

报道指出，碧桂园正缩编重组，其中森林城市计划就有60%职员遭解雇，其中包括马来西亚和中国藉员工，料今年3月和6月还会有更多职员离开。

报道称，截至2019年3月，森林城市计划共有1078名马来西亚职员和296名外籍员工。

碧桂园告诉EdgeProp，这次精简人事是为了整合马来西亚业务，并重新安排那些具相同技能职员的岗位。“一些人才调动到其他更适合他们的部门，有些人则被调到其他项目。至于那些决定离开的人，公司肯定他们的服务，并已在双方协议下，给予他们合理的（赔偿）配套。这些程序都符合马来西亚劳工法。”

另一方面，根据EdgeProp报道，柔佛州新山劳工局对碧桂园的裁员潮并不知情。

一名劳工局官员指出，据了解，若一家公司要遣散超过5人，则须向劳工局呈报，并提供详细的补偿方案和裁员原因。

根据1955年劳工法令和1980年劳工（停职及解雇福利）条例，雇主必须在事前向就近的劳工局通报裁员、自愿离职、临时解雇或雇员减薪的情况。否则雇主可被罚款不超过1万令吉。

碧桂园管理私人有限公司（CGM）乃香港上市公司碧桂园控股的子公司。

该公司旗下的发展计划包括缤湖城（Lake City KL North）、雪州碧桂园钻石城、新山碧桂园中央公园以及碧桂园金海湾。

森林城市是碧桂园最受瞩目的发展计划，其地理位置临近新加坡，旨在吸引主要来自中国的外籍人士投资置产。

此计划是碧桂园与柔佛人民基建集团（KPRJ）合资，而后者为柔州政府及苏丹所拥有。