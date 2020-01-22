韩正出席2020年达沃斯论坛 重申中国开放脚步不会停滞

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正当地时间21日在瑞士出席达沃斯世界经济论坛2020年年会致辞时强调，中国将进一步放宽外商投资准入、并保持开放的脚步。

韩正在会上发表题为“共建开放型世界经济 推动全球可持续发展”的致辞，他先回顾了中国国家主席习近平2017年在达沃斯发表的演讲，坚定支持和推动经济全球化进程，产生了重大而深远的影响。

韩正表示，中国主动顺应经济全球化趋势，“开放已经成为当代中国的鲜明标识”，中国扩大对外开放和参与经济全球化，不仅发展了自己，也造福了世界。

他强调，中国开放的大门只会越开越大，即使面对一些国家的保护主义、单边主义，中国推动更高水平开放的脚步也不会停滞，中国决不会步其后尘、走“逆全球化”的回头路。

韩正也强调，中国将进一步放宽外商投资准入，继续缩减外商投资准入负面清单；进一步增加商品和服务进口，促进贸易平衡发展；进一步改善营商环境，全面实施平等待遇，对在中国境内注册的各类企业平等对待、一视同仁；进一步打造对外开放新高地，赋予自由贸易试验区更大的改革自主权，加快推进海南自由贸易港建设；进一步深化多双边合作，共同推动建设开放型世界经济。

韩正也表示，中国将继续积极承担应尽的国际责任和义务，寓中国的稳定于世界的和平之中，寓中国的发展于世界的繁荣之中，同各国人民携起手来，为构建一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

与会期间，韩正还出席了世界经济论坛主席施瓦布举行的午宴，同苹果公司首席执行官库克、西门子公司总裁凯飒、凯雷投资集团联合创始人鲁宾斯坦、太古集团主席施铭伦等国际工商界人士进行交流。他们表示对中国进一步深化改革、扩大开放充满期待，愿继续扩大同中方的经贸科技合作，实现互利共赢。