武大中南医院用ECMO技术成功救治新型冠状病毒患者

武汉大学中南医院用移动心肺仪（ECMO）成功救治了一名新型冠状病毒患者，属湖北省首例。

据澎湃新闻报道，湖北省武汉市联合医疗救治专家组专家、武汉大学中南医院急危重症移动ECMO中心主任夏剑今天说，新型冠状病毒感染的肺炎疫情造成患者的肺部受损，成为“病毒肺”，严重的患者肺部受损得很厉害，影响人体的肺的正常工作。他们采用在人体外安放一个人工膜肺，替代人的肺的工作，相当于“人工替代肺”。等人体的肺部感染开始恢复了，病发时的缺氧症状得到改善，自身肌体的肺能够承担起机体功能时，就可以撤掉体外膜肺。之后人体自己的肺就可以维持自身正常运转，从而成功救治患者。

对于移动心肺仪（ECMO）在本次疫情治疗中的应用情况，夏剑表示，移动心肺仪（ECMO）已经应用了几十年的时间，不止救治肺炎，还救治了很多心脏衰竭病人。但在本次疫情治疗中还只在中南医院、金银潭医院等武汉各大医院，应用于新型冠状病毒患者中“重症中的危重症患者”。

在介绍激素治疗法和移动心肺仪（ECMO）治疗法的效果对比时，夏剑说，目前移动心肺仪（ECMO）已成功救治了一名新型冠状病毒患者，但应用范围还比较小，只应用于新型冠状病毒患者中“重症中的危重症患者”。目前对于新型冠状病毒没有特效抗病毒药物，治疗以对症、支持为主。激素治疗并没有说一定能改善愈后，但对于疾病的渗出期，激素可能会有一定作用，但有多大作用目前还没有确切说法。