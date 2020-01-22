英媒：中美签首阶段贸易协议 德国或受重创

中美本月15日签署首阶段贸易协议，长达18个月的贸易战得以暂时休战。有分析指两国达成的贸易协议将转移欧洲出口商业务，德国或将首当其冲受到重创。

据路透社报道，基尔世界经济研究所(Kiel Institute for The World Economy)所长Gabriel Felbermayr表示，中美第一阶段协议将改变全球贸易流动方向，并损及对价值近110亿美元的欧洲商品的需求。

这场贸易战造成全球经济增长放缓，并增加了企业不确定性。根据双方达成的初步贸易协议，中国将增购美国商品和服务。

欧盟贸易执委郝根上周表示，欧盟正在评估美国中两国达成的上述贸易协议，看是否符合世界贸易组织(WTO)规则。

Felbermayr表示，“在欧盟各国中，德国受到的影响尤为严重，在各个行业中，尤其会影响飞机和汽车制造业。”

他称，该协议基于双边商定的贸易量，违反了WTO非歧视贸易的基本原则。

“中国一再强调坚持多边体系的价值观，自己却成了违反WTO核心原则的共犯,”Felbermayr称。

根据Felbermayr和贸易专家Sonali Chowdhry的计算，贸易协议要求中国在2021年从美国进口的特定商品价值较2017年的规模多950亿美元，是该年进口规模的两倍。

仅在制造业方面，与双方贸易战开始前的2017年相比，今年中国从美国的进口规模预计将增加近330亿美元，明年将增加近450亿美元。

“欧盟占中国制成品进口约五分之一，尤其容易受到这一领域贸易转移的影响，”Felbermayr称。中国从欧盟进口的十个最大产品类别全部来自制造业。

按绝对值计算，欧盟受到最大打击的行业依次是飞机制造商(37亿美元)、汽车生产商(24亿美元)和工业机械生产商(14亿美元)。Felbermayr表示，“受影响的行业主要集中在德国，但对法国的影响也相当大。”

德国去年经济仅增长0.6%，创2013年以来最慢增速，因制造业受到贸易争端和外国需求下降打击。

德国BDI工业联盟表示，预计德国经济成长今年将进一步放缓，因制造业并无好转迹象。