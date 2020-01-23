习近平与德法领导人通话谈及武汉疫情

中国国家主席习近平昨天（22日）应约分别同德国总理默克尔和法国总统马克龙通电话，习近平在通话中与德法两国领导人谈及武汉疫情时说，疫情发生以来，中方采取严密的防控防治举措，及时发布疫情防治有关信息。

据新华社报道，习近平和默克尔互致新年问候。习近平指出，中方始终高度重视发展对德关系，希望中德成为可以相互依赖和超越意识形态的合作者。中国同有关国家开展经贸合作不会影响包括欧方和德方在内其他贸易伙伴的利益。中方愿同德方本着合作共赢精神对双边经贸、科技、人文等各领域合作进一步作出规划，希望德方继续为中国企业赴德投资创造公平竞争的条件。

习近平强调，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展同欧盟的关系，支持欧洲一体化。愿同欧盟各国一道，凝聚共识，聚焦合作，为构建开放型世界经济、维护多边主义和自由贸易、维护世界和平稳定作出贡献。

默克尔表示，德方对中美达成第一阶段经贸协议感到欣慰。德方赞赏中国市场对德国保持开放，德国市场也将继续对中国保持开放，德方将公正对待包括中国在内的各国企业。今年欧中将有一系列重要议程，德方愿同中方密切沟通协调，确保取得成功，特别是在欧中投资协定、共同应对气候变化、第三方市场合作等方面取得积极进展。中东欧国家同中国合作是欧中合作的重要组成部分。

默克尔还说，德方赞赏中方及时应对新型冠状病毒感染肺炎疫情，保持公开透明，并积极开展国际合作。德方愿向中方提供支持和协助。

习近平表示感谢，强调中方愿同包括德方及世界卫生组织在内的国际社会加强合作。

另外，法国总统马克龙在与习近平通话时，首先向习近平和中国人民拜年。他说，法方期待在气候变化、生物多样性、世界贸易组织改革等问题上同中方加强协调合作，支持中方成功举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会。他并重申，在5G问题上，法方不会针对任何特定国家或特定公司采取歧视性措施，愿同中方保持沟通。希望欧中投资协定谈判早日取得进展。

习近平则指出，新的一年里，愿同马克龙保持经常性沟通。要抓紧落实达成的一系列务实合作共识，加强国际事务沟通和协调。

习近平说，今年中国欧盟将共同庆祝建交45周年，中欧将有一系列重大交往。希望双方早日达成高水平的中欧投资协定，携手维护多边主义和自由贸易体制。

针对中国出现的武汉肺炎疫情，马克龙表示，法方支持中方积极应对疫情，愿同中方加强卫生合作。

习近平表示，新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，中方采取严密的防控防治举措，及时发布疫情防治有关信息，及时向世界卫生组织以及有关国家和地区通报疫情信息。中方愿同国际社会一道，有效应对疫情，维护全球卫生安全。