大陆确诊病例571例 武汉交通停运 有人连夜出城

武汉肺炎疫情进一步恶化，截至1月22日晚上12时，中国国家卫健委收到大陆25个省、区、市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例571例，港澳台确诊三例。武汉市宣布停运交通，据报有部分市民游客选择连夜出城。

综合央视、《人民日报》、《长江日报》报道，武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部今天（1月23日）发出通告称，23日10时起，武汉全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营，无特殊原因，市民不要离开武汉，机场、火车站离汉通道暂时关闭。

武汉有1100万人口，比伦敦或纽约的人口多。

据《南华早报》报道，政府宣布封城后不久，一些居民开始赶赴武汉的汉口火车站和机场。

财新网也报道，由于是在凌晨发布此封城消息，绝大部分武汉市民尚在梦中。从凌晨2时到上午10时之间，还有八个小时的离开窗口时间。记者凌晨3时许在汉口火车站看到，火车站人流尚不多，但已有一些拖着行李箱的武汉市民到售票厅临时买票出城。由于凌晨已不能使用网络购票，他们只能到火车站售票机前现场购票。

财新在报道中写道，对于记者在武汉接触到的一线医生来说，宣布武汉为疫区、严格实施隔离，是遏制当前武汉肺炎疫情失控的唯一方法。多名当地重要医院的医生告诉财新记者，他们估计此次疫情的感染者人数有可能超过6000人，武汉市已经准备了5400张床位收治病人。

截至1月22日24时，中国国家卫健委收到大陆25个省、自治区、直辖市报告疫情，新增河北、辽宁、江苏、福建四个省，确诊病例571例，其中重症95例，死亡17例，死亡案例均来自湖北省。13个省、自治区、直辖市累计报告疑似病例393例。

港澳台各有一例确诊病例。另外，美国有一例确诊，日本一例，泰国三例，韩国一例。

目前追踪到密切接触者5897人，已解除医学观察969人，尚有4928人正在接受医学观察。