加拿大检察官称孟晚舟引渡案并不复杂

加拿大检察官周三（1月22日）呼吁向美国引渡华为首席财务官孟晚舟，并将美国针对她的案子描述为简单明确的欺诈。

据彭博社报道，检察官弗雷特（Robert Frater）在庭审第三天告诉温哥华法院说：“我们对这起案件的理解并不复杂。为了获得可能会造成经济风险的银行服务而向银行说谎就是欺诈。”

这场导致中加关系严重紧张的诉讼关键是美国的引渡要求是否符合双重犯罪的关键标准：孟晚舟的所谓罪行在加拿大是否也构成犯罪？

美国已指控孟晚舟犯下银行和电汇欺诈罪，指责她向汇丰撒谎，并诱使其进行违反美国对伊朗制裁的交易。

本周早些时候，她的律师辩称，此案不符合双重犯罪标准，因为加拿大没有对伊朗实施制裁，汇丰银行的任何交易都不会违反任何加拿大法律。

她的律师在一份声明中说，尽管美国试图修正其引渡要求，以使其更容易引渡孟晚舟，但实际上，这是一项有关违反制裁的诉讼，旨在迫使加拿大强制执行美国贸易法。

弗雷特在周三提出异议称：“欺诈，而不是违反制裁，才是本案的核心。”

美国指控下个月年满48岁的孟晚舟进行银行和电汇欺诈，一经定罪，最高可判20年徒刑。如果加拿大法官裁定她的案子不符合双重犯罪的标准，她就能获释。

此次有关双重犯罪的庭审将持续到周四。法官可能会在未来的某个时候发布书面裁决。