美官员鼓励台湾被纳入世卫组织

美国国务院一名资深官员说，美国希望台湾能被纳入世界卫生组织。

据美国之音报道，美国国务院一名资深官员1月22日说，“我们鼓励进一步把台湾纳入世界卫生组织，而不是试图排除他们。”

这名资深官员说，“这是一个重要的时期，正如你们看到的，新型冠状病毒的案例在台湾出现，你会预期如此，因为台湾和中国大陆的邻近以及彼此的往来。所以我们感到担忧，不过也审慎乐观。”

美国之音没有具体说明这位官员的姓名。

世界卫生组织星期三针对武汉肺炎疫情召开会议，不过有一个确诊案例的台湾并没有和同样有确诊病例的日本、泰国、韩国一样受邀参加。

台湾卫生部门官员说，由于台湾不是世卫组织会员，无法及时取得关于疫情的第一手信息。台湾卫生福利部疾病管制署副署长莊人祥对此感到遗憾，并表示会尽力从与会的其他国家专家获取会议上关于疫情的相关信息和资料。

台湾总统蔡英文周三（1月22日）呼吁世界卫生组织不要因为政治因素排除台湾。她说，台湾是世界的一部分，2300万台湾人民与地球上其他角落一样，随时面临健康风险的威胁，也随时可能成为防制疾病传染的前线。

她说，“台湾就在全球防疫的第一线，WHO要有台湾的参与空间。”

蔡英文还呼吁中国大陆善尽国际责任，让新型冠状病毒肺炎疫情公开透明，并与台湾充分共享正确疫情资讯。

中国外交部发言人耿爽周三在例行记者会回应说，大陆已及时主动向台湾通报疫情信息，同时也应台湾请求让“台湾地区”专家到武汉做实地考察。

至于台湾参与世卫组织的问题，耿爽重申中国既定立场，表示这“必须在一个中国原则下，通过两岸协商做出合情合理安排。”