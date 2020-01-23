中国高官：考虑提高外资对中国上市公司的持股上限

一位中国高级官员表示，中国证券监管机构正在研究提高外资对中国上市公司持股上限的可能性。

据彭博社1月23日报道，中国证监会副主席方星海在瑞士达沃斯接受采访时表示，鉴于亚洲其他国家和地区的上限较高，有可能将上限提高到30%以上。

他在出席世界经济论坛期间接受彭博电视采访时说，中国为何不能实施类似的举措呢？当然，这在中国的决策体系中要经历一个相当长的过程，但他原则上认为这是可能的。

目前，当外国公司对国内公司的持股比例达到28%时，中国会阻止他们继续购买。去年，在全球市场研究和指数编制公司摩根士丹利资本国际公司（MSCI）将两家中国上市公司移除出其基准指数后，这家全球指数编制者曾敦促中国证监会考虑放宽限制。目前，只有当持股比例下降到26%时，外国公司才能恢复购买。

方星海说，政策出台的时间表取决于达到上限公司的数量。他补充说，中国决策层对国际投资者的需求响应度很高。

泰国证交所对大多数股票的外资持有限制在49%左右，银行为25%。巴西仅限制外资对银行、媒体和运输公司的持股比例。在欧洲和美国，此类限制适用于航空公司的股票。

今年，面对经济放缓和坏账水平激增带来的压力，中国向跨国金融公司开放其45万亿美元（60.69万亿新币）的金融市场的紧迫感会进一步上升。中国决策者去年7月决定将开放时间提前一年，然后，作为上周宣布的贸易协议的一部分，中国还将美国投资银行的准入时间提前了八个月至今年4月。

对于这个亚洲国家而言，开放意味着资本的涌入以及本土公司与全球巨头竞争并向其学习的机会。摩根大通、高盛集团和瑞银等公司正寻求新增至少1000名银行家、交易员和分析师，并增加办公空间，以扩大其从期货、经纪到资产管理等各项业务在中国的足迹。仅在商业银行和证券领域，未来几年就有高达每年90亿美元的利润可以攫取。