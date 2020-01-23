中国媒体评“逃离武汉”：不是应对疫情的正确姿势

中国武汉肺炎疫情愈发严重，“逃离武汉”的话题截至发稿已在微博上引发1.9万讨论和逾6130万阅读量。“武汉封城”的话题阅读量则高达四亿。

部分网友在微博公开其“出逃”经历，例如微博网名“于辰辰Barbie”的网友发文说，其和一个发烧的朋友吃了退烧药，降温逃离武汉后前往上海迪士尼玩，如果不退烧就去上海看病。

不少网友对此“出逃”的行为表示强烈谴责，有网友写道，“有少数自私的武汉市民晒逃离武汉的视频和照片，希望武汉人能够敢于担当吧，不要做出这种冒险的举动来。”

更有网友把问题上升到了地域，“根本无意于地域黑！但是如果某些别有用心的武汉人民继续逃离武汉！真的别怪其他地区的人民地域黑！”

也有网友对离开武汉的人表示理解：“健康的武汉人想逃离武汉也是可以理解的，换位思考一下，谁想待在疫区呢？”

对于这一情况，有中国媒体发文表示，微博上搜索出了一些网友晒出的“出逃”武汉的经历，这种夸耀自己“逃离”经历的传奇行为，不值得鼓励。

据红星新闻1月22日发表的评论文章，文章写道，“胜利大逃亡”的心态溢出屏幕。虽然一些出逃故事未必真实，但反映了某种气氛。

文中提到，国家卫健委高级别专家组成员曾光和武汉市市长周先旺接连表示，希望大家没事最好不要去武汉，在武汉的没有特殊情况最好也不要离开。这样的表态是不同寻常的，暗含一种对春运人口流动的忧虑。武汉作为一个交通枢纽城市，防控压力是非常大的。

文章批评道，这些“逃离武汉”的行为，很明显是不妥当的。社交媒体时代，这种戏剧性的故事会受到大家关注，但它的风险也显而易见。武汉没有“封城”，人们可以“正常”进出，这个正常，就是指要尽量配合防疫工作。

文章表示，抗击新型冠状病毒引发的疫情，需要深度的社会动员，包括每一个公民采取负责任的态度，来面对这种突发公共卫生事件。