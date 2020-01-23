中国发布新版疫情防控方案 提出聚集性病例定义

中国国家卫生健康委员会22日晚发布新版疫情防控方案，提出疑似病例、确诊病例、聚集性病例的定义。

据新华社23日报道，根据方案，新型肺炎有以下三项临床表现。

临床表现包括：发热；具有肺炎影像学特征；发病早期白细胞总数正常或降低，或淋巴细胞计数减少。流行病学史包括：发病前14天内有武汉市旅行史或居住史；发病前14天内曾接触过来自武汉的发热伴有呼吸道症状的患者；有聚集性发病或与确诊病例有流行病学关联。

疑似病例具备以下病原学证据之一者，为确诊病例：新型冠状病毒核酸检测呈阳性；病毒基因测序，与已知的新型冠状病毒高度同源。

疑似聚集性病例是指14天内在小范围，发现一例确诊病例，并同时发现一例及以上发热呼吸道感染病例。在上述情形下，发现两例及以上确诊病例，且病例间可能存在因密切接触导致的人际传播的可能性或因共同暴露而感染的可能性，判定为聚集性病例。

根据方案，各级各类医疗机构发现符合疑似病例、确诊病例定义的患者时，应于两小时内进行网络直报。疾控机构在接到报告后应立即调查核实，于两小时内通过网络完成报告信息的三级确认审核。

此外，方案提到，基于目前的认识，病例存在人传人情况，参照SARS等防控经验判断，潜伏期可能无传染性。

另据广东省卫生健康委官方号“健康广东”报道，1月22日0时至晚上12时，广东省新增确诊病例六例。累计报告确诊病例32例，重症病例12例，危重病例三例，无死亡病例。

在累计确诊的32例病例中，累计发现聚集性疫情六起，均为家庭聚集，涉及17例病例，无医务人员病例。