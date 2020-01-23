武汉宣布停运交通后陆港股市跌逾1%

中国金融市场在春节假期前的最后一个交易日并不平静。凌晨武汉市宣布交通停运后，股债汇市场避险情绪升温。

据彭博社报道，陆港主要股指上午均告下跌，银行保险等权重股及地产、交通、旅游等板块拖累指数。上证指数一度跌1.6%，再度考验3000点整数关；恒生指数最大跌1.3%。本周初港股连跌两日，但昨日在科技板块带领下录得反弹。境内外人民币今日均小幅下挫至6.91元弱方，暂时保持窄幅波动。

中国官方昨夜宣布新型冠状病毒肺炎死亡病例由九人大幅上升至17人。凌晨，武汉市政府宣布采取限制措施，停运市内公共交通并限制公众通过铁路、飞机等方式离开武汉。

彭博社在文章中写道，叠加疫情在全国范围的进一步蔓延及武汉当地罕见地采取了2003年“非典”时期也未使用的“封城”手段，令投资者避险情绪显著升温。

凯基证券亚洲分析师陈乐怡在电话中说，武汉疫情是股市目前最重要的主导因素，其他因素影响相对轻微；港股今日下跌主要因病例上升、港澳都确认有感染病例，建议买入跟疫情没那么大关系的新经济和5G股，回避受疫情影响较大的航空、酒店股。

陈乐怡并说，随着疫情持续升温，A股或续承压；武汉封城本身对市场的影响或偏中性，一方面情况严重才会采取这种措施，另一方面毕竟表明政府愿意主动处理。

中国央行截至周三已连续七个交易日通过逆回购操作投放资金，累计1.18万亿元（人民币，下同，2299.07亿新币）。充裕的流动性助推银行间隔夜回购加权平均利率昨日回落到逾两周来的最低。此外，在今日有2575亿元定向中期借贷便利（TMLF）到期的情况下，进行了2405亿元操作，利率持稳。