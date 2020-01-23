中国各省首例病例如何确认？华大控股等四家公司参与

中国1月18日、19日确诊患者首次激增，原因之一是新型冠状病毒的核酸检测试剂盒在16日下发使用，送检的患者标本得以进行病原学检测。

据澎湃新闻1月23日报道，记者从三个独立信源处获悉，目前中国国家卫生健康委员会指定，各省级疾控中心可从三家公司选择检测试剂盒。

这三家公司分别是，上海辉睿生物科技有限公司（下称“辉睿生物”）、上海捷诺生物科技有限公司（下称“捷诺生物”）、上海伯杰医疗科技有限公司（下称“伯杰医疗”）。

此外，各省报送标本进行国家级复核时，可选择第三方检测机构深圳华大基因科技有限公司（下称“华大控股”）。华大控股为上市公司华大基因母公司。

在上述四家公司中，捷诺生物最为老牌，成立于1991年，是集体外诊断产品的研发、生产和销售于一体的专业化公司。

辉睿生物则成立于2010年5月，该公司研发中心位于上海张江高科技园区，拥有1000平米的研发中心。辉睿生物官网显示，公司开发参与国家十一五重大专项的自主知以创新的产品识产权的DQ探针标记技术。研发完成了上百种病原体荧光定量检测试剂盒、细菌耐药检测试剂盒、肿瘤靶向检测试剂盒等。

伯杰医疗成立于2017年3月，致力于传染性病原体的分子诊断试剂研发和应用，深耕于多重荧光PCR诊断试剂、病原体一代测序和痕量病毒二代测序试剂研发及相关技术服务。

华大基因方面则于1月14日晚间即宣布，其下属子公司深圳华大因源医药科技有限公司（前身为感染防控事业部，下称“华大因源”）紧急组织科研及生产力量，第一时间研发成功了2019新型冠状病毒核酸检测试剂盒（（RT-PCR荧光探针法），能够有效提供给各级疾控部门和医疗机构检测使用。