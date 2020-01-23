武汉封城前最后离境班机抵悉尼 乘客全程戴口罩

（早报讯）随着武汉星期四凌晨宣布封城，该市最后一趟从武汉离境的航班今早11点抵达澳洲悉尼，机上所有乘客和机组人员全程航班都戴着口罩。

据报道，“武汉肺炎”疫情防控指挥部星期四（23日）凌晨发布消息，为全力做好防控工作，切断病毒传播途径，遏制疫情蔓延，于1月23日早上10点起，武汉全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营。声明指出，“无特殊原因，市民不要离开武汉；机场、火车站离汉通道暂时关闭。恢复时间另行通告。”

法新社报道，这趟由中国东方航空营业的航线在今早11点抵达悉尼国际机场。班机的所有乘客各个戴着口罩，他们在降落后须接受澳洲卫生官员的询问。

澳卫生官员也向他们介绍了武汉肺炎的症状，并分发了传单，解释如果出现传染症状时该如何应对。

澳洲首席医疗官墨菲说，该班机上没有发现生病的乘客。该航班是在中国实施机场停运禁令不久前起飞。墨菲在与澳洲总理莫里森的新闻发布会上补充说，由于处于病毒存有潜伏期，因此来自武汉的旅客都需继续监测自己是否患有流感样症状。

到中国出差的欧阳凯文（40岁）是两个孩子的父亲说。他说，“飞机上建议每个人都戴上口罩，但实际上每个人都已经戴上口罩……甚至是机组人员，”

在机场与记者交谈的乘客似乎对危机和媒体的关注丝毫没有显得特别惊慌失措。其中一位女士说：“我觉得飞行旅途一切正常。”