港大专家管轶：传播源已全面铺开 感染规模或沙斯10倍

香港大学新发传染性疾病国家重点实验室主任以及流感研究中心主任管轶离开武汉。他受访时反映，武汉当地卫生防护不到位，找寻动物源头等工作遇阻。管轶认为武汉封城的举措已错过了黄金防控期，效果并不乐观。他更认为，SARS的感染者很大部分来自个别超级传播者，传播链清晰，这次传播源已全面铺开，流行病学调查已经做不了了。

据财新网报道，管轶1月23日受访时说被问及如何研判接下来疫情走势。

他说，爆发是肯定的。自己对于这次肺炎感到极其无力。这次没法跟SARS疫情相比较。当年SARS最初是在珠三角几个城市发病，之后是北京和香港。

他解释道，SARS的60%至70%的感染者都是来自个别超级传播者，传播链很清晰，只要封堵那几个人的接触者就可以了。但是这次，传播源已经全面铺开了，要做流行病学调查已经做不了了。而且控制成本，应该要几何级数字计。

管轶说，“保守估计，此次感染规模最终可能会是SARS的10倍起跳。我经历过这么多，从没有感到害怕过，大部分可控制，但这次我怕了。”

管轶1月21日至22日和团队来到武汉，希望可以帮助找到动物源和对防疫工作的合作。

提及找寻动物源头等工作的进展时，管轶说，他吃了不少闭门羹，愿意合作的科研机构并不多。“他们管理很惯性，也许认为自己更有能力。”

管轶强调，华南海鲜市场已经被封掉，洗地。"'犯罪现场'都没了，没有证据怎么破案啊。"

对于武汉的封城举措，管轶认为，已经错过了黄金防控期，效果并不乐观。春运大潮已经快结束了，汹涌人群出城，可能都是移动的病毒。已经出城的人，也许也不懂自我隔离。

管轶说，“我看当地政府似乎不作为，连个隔离指引也没有给到出城的人。”“武汉肺炎国家已经下发文件，采取甲类传染病的预防、控制措施，但以我亲自观察调研所见，到22日武汉还是一个不设防的城市。”

管轶描述其在武汉的最新观察时说，其21日到达武汉时发现一名叫“小东门市场”的菜市场里，很多人忙着置办年货。菜市场卫生情况不理想，卫生状态恶劣，通风设备也很差，里面只有不到10%的人戴上口罩。

他22日在机场发现，人流明显下降，但机场的地面没有消毒，只有人手握体温计监测体温。安检时发现安检小姑娘只带着最简易的一次性口罩。这名安检人员说，因为上面担心影响形象不让戴，这是她自己准备的。

在2003年SARS爆发期间，管轶与其团队在广东发起SARS病原调查和诊断，率先分离鉴定出SARS冠状病毒并证明果子狸等市场野生动物是SARS的直接来源，建议政府取缔野生动物市场。

管轶还曾确定了目前在东南亚、欧洲和非洲地区传播的H5N1流感病毒的所有主要前体和传播途径，提供了世卫组织提出的大多数大流行前期H5N1疫苗株。