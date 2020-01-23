PayPal与银联合作 进一步向中国市场进军

全球最大线上支付服务公司PayPal正在与有政府背景的中国银联合作，从而向庞大的中国支付市场迈出了新的一步，此举可能扩大PayPal在中国的业务网络。

据彭博社1月23日报道，双方的这一合作，将让一些银联卡持卡人可以接入PayPal网络，而且最终或为PayPal被中国能刷银联卡的地方所接受铺平道路。

按刷卡金额计算，总部位于上海的中国银联是全球最大的发卡人。银联卡的用户将能够把他们的卡添加到PayPal帐户，并在中国境外接受PayPal支付的许多国家或地区使用。PayPal全球支付高级副总裁马茨（Jim Magats）在接受采访时说：“就帮助从中国出境的人在旅行时找到一种付款方式而言，我们有很大的空间。”

两家公司还表示，此次合作将使PayPal与银联的全球子公司银联国际“挖掘机会”来扩大PayPal在中国的覆盖范围。马茨在声明中表示，新的合作伙伴关系将使得该公司可以选择“将PayPal的数字钱包推广到中国或国际上可以接受银联卡的实体零售店”。

PayPal此前已为扩大在华业务采取了一系列举措。9月份，中国央行批准PayPal收购70%的中国支付公司国付宝的股份，从而使得PayPal成为首家在中国支付服务市场运营的外国公司。国付宝拥有互联网支付、移动电话支付业务和跨境人民币支付服务的许可证。

周三，在澳大利亚、菲律宾、新加坡、韩国和泰国，PayPal钱包将可以添加银联卡。两公司表示，他们计划在2020年为其他30多个市场增加该选项。