中国多地口罩脱销 业内吁全行业增产

有中国媒体走访发现，口罩在网上和实体店均出现脱销情况。春节临近，多数口罩生产企业已经放假，业内人士呼吁进行全行业增产。

据《新京报》报道，记者发现，一些电商平台能买到的口罩数量有限。例如京东自营平台的一款KN95口罩，记者尝试将收货地址选在四川、新疆、山东、重庆等地，均显示无货，只能显示在北京有货，且每人限购两盒。下单完成一个多小时后，该款口罩也显示在北京无货。

记者在淘宝网上检索“N95口罩”，一些目前能正常下单的商家，也显示“拍下订单，按先后顺序发货，当日拍下，年后陆续发货。”

网络上出现口罩难买的情况后，在一些药店、商超口罩也短缺。记者在重庆潼南一小镇走访了一条街上的近10家药铺及诊所，均已无口罩供应。

口罩脱销的同时，口罩生产企业也在加紧生产。记者在企查查上检索口罩，公司名称中包含口罩及旗下有口罩品牌或业务中包含口罩相关的制造类企业有6751家。其中浙江有921家、广东449家，江苏976家、山东1285家、河北559家、湖南374家。

记者对上述部分公司致电发现，有公司经营范围中包括口罩，但其实并不生产口罩。记者随后在企查查上将范围缩小至“医药制造业”，符合条件的企业只有409家。

在国内众多的品牌中，绿盾口罩较为知名。记者在绿盾口罩官网，绿盾口罩的生产商为上海兴诺。上海兴诺的工作人员23日说，10月份开始已大批量出货，仓库没有多少货量。这些天预定的已经大排长龙，“昨天有个客户打电话，张口就是100万个”。

上述工作人员倡议，“按照现在的疫情防控需求量的话，需要全体的口罩生产企业去加大生产。”

新京报记者1月22日致电一家位于湖南的长沙芙蓉口罩厂，工作人员告诉记者，事实上在湖南能够生产口罩的企业并不多，原本工厂已经放假，但也高薪倡导员工回工厂赶工。

上述工作人员说，工厂开出两到三倍的价格请员工来加紧生产，但也只能生产到23号。目前工厂的所有口罩断货，现状要先保障湖南省内的需求，地方政府的工作人员都天天守在工厂门口，要让工厂加工保证当地疾控中心等对口罩的要求。

记者在四川了解到的情况相似，能够高薪让员工回来生产的并不多，因春节临近，多数口罩生产企业的员工已经放假。