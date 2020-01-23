世卫代表：封锁千万人口大城前所未有

随着武汉肺炎疫情进一步恶化，拥有1100万人口的武汉市今天（23日）凌晨宣布封城。世界卫生组织驻中国代表受访时形容，中国官方应对疫情的这一最新举措在科学来说是新鲜事，效果目前还不能评估。

武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部今天发出通告称，今天10时起，武汉全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营，市民无特殊原因不要离开武汉，机场、火车站离汉通道暂时关闭。

中共湖北省委副书记、武汉市委书记、疫情防控指挥部指挥长马国强今天凌晨在疫情防控会议上也强调，要严格落实湖北省突发公共卫生事件II级应急响应各项要求，全面进入战时状态，实行战时措施，遏制疫情蔓延。

中国官方发布的疫情数据显示，截至1月22日24时，中国25个省市自治区累计报告确诊病例571例，死亡17例，死亡案例均来自湖北省。

另据美国之音报道，世界卫生组织驻中国代表高登·加利亚（Gauden Galea）周四说，中国官方的封城令是否能奏效现在还无法评估。

加利亚说，“据我所知，从科学来讲，试图封锁一个1100万人口的城市是一件新鲜事。这种公共卫生措施过去从来没有尝试过。我们现阶段还不能说这项措施会不会有效。”

他也说，即使确诊病例数以千计，他不会感到惊讶，只要死亡率继续偏低，确诊病例的数字本身并不是疫情严重的指标。

全球发展中心高级研究员科宁戴克（Jeremy Konyndyk）则称，非自愿的隔离可能会导致更多人隐瞒病情。

科宁戴克说：“在一个比纽约还大的城市实施隔离将是一项挑战，过去的先例表明，这可能导致更多的病例隐藏，更少的人自愿遵守公共卫生措施。”

武汉今天凌晨发布封城消息后，有中国媒体报道称，部分市民和滞留武汉的外地游客趁着从凌晨2时到上午10点间的窗口期，赶赴武汉的火车站和机场买票出城。

据财新网报道，凌晨3时许在汉口火车站看到，火车站人流尚不多，但已有一些拖着行李箱的武汉市民到售票厅临时买票出城。由于凌晨已不能使用网络购票，他们只能到火车站售票机前现场购票。

另据《新京报》报道，“飞常准”信息显示，武汉天河机场今天计划进出港航班共600架次。在凌晨发布交通停运消息后，有96架航班赶在10时前飞往全国各地。10点后的航班则全部取消。

“逃离武汉”的话题也在微博上引发大量讨论，有网友在微博公开其“出逃”经历，但不少网友对“出逃”行为表示强烈谴责。