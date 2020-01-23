（早报讯）新加坡出现第一起武汉肺炎确诊病例，一名66岁男性武汉游客，在星期一（20日）晚间乘搭南方航空CZ351航班，从广州抵达新加坡后出现发烧和咳嗽症状，于昨天傍晚6时乘搭德士从圣淘沙前往新加坡中央医院挂急诊。他在今天傍晚6时确诊，成为本地首起新型冠状病毒确诊病例。

这名病患抵新后，前往圣淘沙住在香格里拉酒店。昨天陪他一起搭德士前往中央医院的儿子（37岁），则因为之后出现症状而留医，化验结果还未出炉。

同时，另有一名病患首轮化验结果呈阳性，被列为暂定阳性病例（preliminary positive case）。她是一名53岁武汉女居民，因患病自行前往陈笃生医院挂急诊。这名病患与首名确诊病例无关，两起病例相信都没有到过武汉华南海鲜市场。

卫生部星期四晚间8时召开紧急记者会指出，由于已经出现确诊病例，卫生部开始追查跟这名武汉男子有过密切接触的人，并要求他们隔离，隔离期为与确诊病例最近一次接触后的14天。需要隔离的人包括：

●跟确诊病例一同来新的九名亲人，包括陪他到医院的儿子

●在CZ351航班上，同确诊病例坐同一排，以及坐在他前后两排的乘客，共约30人，卫生部会通过乘客名单联络他们

卫生部还在追查昨天载确诊病例和他儿子到中央医院的德士司机与其他酒店房客等人，以及他在新加坡的两天内还去过哪些地方。