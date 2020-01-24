湖北“封城”地区增至七个

继武汉宣布“封城”后，湖北多地也宣布关闭火车站。截至周四（23日）晚11时，湖北武汉、鄂州、黄冈、赤壁、仙桃、枝江、潜江七个地区“封城”。

21世纪经济报道今天（24日）梳理的具体“封城”信息如下：

湖北武汉：自2020年1月23日早上10时起，武汉市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；机场、火车站离汉通道暂时关闭。

湖北鄂州：自2020年1月23日早上11时20分起，鄂州市铁路车站通道暂时关闭。

湖北仙桃：1月23日下午5时前，市内所有公交车、渡船，包括农村客运车全部停运；市内高速出口、火车站体温检测排查点全部设置到位。

湖北枝江：1月23日下午5时起，城际公交车、乡村客运车辆一律停止运行，全市除超市、医院、农贸市场、加油站、婴幼用品店、药店正常营业以外，其他经营性场所一律暂停营业，关停休市。恢复时间另行通告。

湖北潜江：自2020年1月23日晚上10时起，潜江市所有市际以上长途客运班线、农村客运班线、旅游包车、城市公交、扫墓公交专线及王拐渡口暂停营运。

湖北黄冈：自2020年1月24日零时起，黄冈市区公交、长途客运暂停运营；城铁站、火车站离开黄冈市区通道暂时关闭

湖北赤壁：自2020年1月24日零时起，赤壁市城市公交、农村客运、省县级客运暂停运营，恢复时间另行通告。

湖北省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部则发出通告，称为加强人员流动管理，最大限度阻断疫情传播扩散渠道，全省旅行社从即日起暂停经营活动，不再组团收客。省内大专院校、中小学、幼儿园也推迟开学时间；省内中共党政机关、企事业单位、驻军及武警部队所属人员出差取消。