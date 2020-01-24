湖北商务副厅长感染新冠病毒 正排查密切接触者

武汉肺炎疫情持续蔓延，湖北省商务厅员工披露，湖北省商务厅副厅长黄谋宏周三（22日）确诊感染新型冠状病毒，目前正在医院接受治疗。

湖北省疾控中心及湖北省商务厅工作人员正在排查近期与黄谋宏密切接触者，要求他们进行隔离。

澎湃新闻今天（24日）引述前述员工表示，黄谋宏此前就出现感冒症状，后来情况越来越严重，“站都站不住了”，做了检查后才确诊。

该员工也称，他本人在岗值班的同事也正在进行自我隔离，与他人减少接触。“只要接触过（黄谋宏）的，就通知进行自我隔离、观察，先观察再说，现在各大医院进都进不去。”

据报道，黄谋宏17日曾赴该厅扶贫点枝江市问安镇昙华寺村，走访慰问困难群众和困难中共党员，调研扶贫产业发展并看望驻村工作队队员。曾与黄谋宏一起前往枝江市走访慰问困难群众，都进行自我隔离、观察。

湖北省疾控中心相关领导昨天（23日）带队前去调查黄谋宏感染一事，具体情况暂未公布。

此前，一张网传截图称湖北省商务厅办公室昨天向厅机关各处室、厅属各单位下发通知，称该厅副厅长黄谋宏确诊为新型冠状病毒感染，自17日至22日与黄谋宏有密切接触的人员，省疾控中心工作人员将打电话询问相关情况。如出现身体不适，及时去医院检查。其他与黄谋宏有密切接触的人员，自行与省疾控中心工作人员联系。