湖北13城公共交通停运

继武汉宣布“封城”后，湖北13座城市区域公共交通停运。截止今天（24日）中午12时，湖北共有13个城市区域公共交通停运，分别是武汉、鄂州、仙桃、枝江、潜江、黄冈、赤壁、荆门、咸宁、黄石（含大冶市、阳新县）、当阳、恩施、孝感。
湖北多地早前也宣布关闭火车站。截至昨晚（23日）11时，湖北武汉、鄂州、黄冈、赤壁、仙桃、枝江、潜江七个地区“封城”。
据《星岛日报》梳理，湖北13城具体交通情况如下：
武汉：自2020年1月23日10时起，武汉市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；机场、火车站离汉通道暂时关闭。
鄂州：自2020年1月23日11时20分起，鄂州市铁路车站通道暂时关闭。
仙桃：1月23日下午5时前，市内所有公交车、渡船，包括农村客运车全部停运；市内高速出口、火车站体温检测排查点全部设置到位。
枝江：1月23日下午5时起，城际公交车、乡村客运车辆一律停止运行，全市除超市、医院、农贸市场、加油站、婴幼用品店、药店正常营业以外，其他经营性场所一律暂停营业，关停休市。恢复时间另行通告。
潜江：1月23日晚上10时起，潜江市所有市际以上长途客运班线、农村客运班线、旅游包车、城市公交、扫墓公交专线及王拐渡口暂停营运。
黄冈：1月23日24时起，黄冈市区公交、长途客运暂停运营；城铁站、火车站离开黄冈市区通道暂时关闭
赤壁：1月24日起，赤壁市城市公交、农村客运、省县级客运暂停运营，恢复时间另行通告。
荆州：1月24日中午12时起，荆州火车站离荆州通道暂时关闭；1月24日下午5时前，市区所有公交车、道路客运班线车、旅游包车、农村客运车辆、渡口渡船暂时关闭停运。恢复时间另行通告。