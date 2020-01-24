中国电影《囧妈》撤档后宣布免费上线

昨天（23日）与其他六部电影一同撤出电影春节档的《囧妈》，今天（24日）宣布将于明天（25日）年初一零时起免费上线。

“抖音短视频app”微信公众号今天发布公告称，年初一零时起，只要在手机上打开抖音、今日头条、西瓜视频、抖音火山版及欢喜首映中任意一款应用，搜索“囧妈”，或在智能电视上打开华数鲜时光，即可免费观看《囧妈》全片。

该消息随即引发关注，有网民称“在家第一时间能看贺岁片，太感谢了！”“这操作！我爱了。”“欠《囧妈》一张电影票，会还的。”“期待很久，不愧是大中国的贺岁！”

电影《囧妈》是“囧”系列第三部作品。前两部作品《人在囧途之泰囧》和《港囧》分别在2012年、2015年取得12.67亿元（人民币，下同，2.47亿新元）、16.14亿元票房，同为徐峥导演作品，此次第三“囧”的商业成功此前颇被看好。受疫情影响，《囧妈》昨天官宣撤档。

对于此次上线的选择，《囧妈》出品方欢喜传媒今天发布两则公告，称由于《囧妈》未能在春节档如期上映，终止电影保底发行协议。此外，公司全资附属公司欢欢喜喜与今日头条母公司、北京字节跳动网络技术有限公司订立合作协议，欢欢喜喜及字节跳动将于在线视频相关的多个领域展开合作，字节跳动将向欢欢喜喜最少支付6.3亿元作为代价。