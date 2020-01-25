台湾新增两个武汉肺炎确诊病例 禁止所有湖北旅行团入境

台湾中央流行疫情指挥中心公布当地新增确诊两例境外移入严重特殊传染性肺炎个案，分别为50多岁中国大陆籍女性及50多岁台湾男性，皆为1月21日入境。

据联合新闻网报道，50岁的中国大陆籍女性，为1月23日因发烧就医，50岁的男性于1月20日出现感冒症状、于1月23日就医。台湾目前也提升旅游戒备，从原本禁止武汉团入境提升至禁止所有湖北团入境，目前在台有10团湖北团，将于今起立即协助离境。

中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，两人皆有武汉旅游或居住史，经医院隔离采检后确认为新型冠状病毒阳性，目前持续于医院负压隔离病房治疗中。

确诊女性病患密切接触者计19人，50岁的男性病患密切接触者计11人，目前健康状况皆良好；其余相关接触者疫调中，卫生单位将持续进行主动健康监测。

截至24日下午4时，台湾新增严重特殊传染性肺炎35例通报，截至目前共通报168名严重特殊传染性肺炎个案，检验结果为三名确诊、42名排除、23例初验阴性、其余仍待检验。

陈时中表示，50岁的台湾男性，原本在诊所就诊，后来症状没有改善才到大医院求诊。此外，为了避免疫情扩大，从今天起，从原本禁止所有武汉团入境，提升至所有湖北团入境。台湾目前有10团湖北团，总计有158人一律停止活动，先暂住在饭店中，将尽速协助离台。