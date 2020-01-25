中国武汉肺炎疫情升至41死 确诊1287人

中国官方今天（1月25日）发布最新数据显示，中国武汉肺炎疫情死亡人数已上升至41人，确诊1287人。

据中国国家卫生健康委员会发布的数据，1月24日零时至24时，29个省区市报告新增确诊病例444例，新增死亡患者16例。新增治愈出院三例。19个省区市报告新增疑似病例1118例。

中国共有30个省区市报告疫情，新增青海。截至昨晚10时，中国31个省区只剩下无确诊病例的西藏，尚未将警戒提升到一级响应。

根据中国官方的突发公共卫生事件分级，依严重性由低到高分为四级一般蓝色、三级较重黄色、二级严重橙色、一级特別严重红色。因此，一级响应可被视为疫情特別严重的象征。

此外，截至1月24日24时，国家卫生健康委收到29个省区市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例1287例，其中重症237例，死亡41例，其中湖北39例、河北一例、黑龙江一例。

已治愈出院则有38例。20个省区市累计报告疑似病例1965例。

目前追踪到密切接触者1万5197人，已解除医学观察1230人，尚有1万3967人正在接受医学观察。

港澳台通报确诊病例方面，香港出现五例，澳门两例，台湾三例。

至于中国境外的确诊病例，泰国有四例（两例已治愈），日本两例（一例已治愈），韩国两例，美国两例，越南两例，新加坡四例，尼泊尔一例，法国两例。

国家卫健委表示，将继续指导各地做好疫情应对处置工作。要情随报。