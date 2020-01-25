酷航：飞杭州TR188上武汉人并非被网传的被遣返

（早报讯）周五（1月24日）从新加坡飞往杭州的酷航TR188航班，机上110名武汉人多为准备回返中国过年的乘客，这些乘客在酷航取消往返武汉航班之后，选择改飞中国大陆、澳门或者香港其他目的地，而非网络上传言说的遣返游客。

酷航周六（25日）上午答复zaobao.sg询问时说，由于中国湖北省的所有公共交通工具暂停服务，酷航取消了1月23日至2月2日之间新加坡和武汉之间的航班，并让受影响乘客选择接受全额退款，或者将机票改签飞往酷航运营的中国大陆、澳门或者香港的其他目的地。

酷航指出，这些武汉人主要是有意回中国过年的乘客，而非网络上传言说的遣返游客。

网上也有传言说酷航临时改用大飞机往返杭州，以便容纳这些武汉乘客，但酷航指出，往返杭州的航班一向来都使用宽体的波音787型客机执飞。

酷航说，周五从新加坡飞往杭州的TR188航班上载有314名乘客，所有乘客抵达杭州后，先在机场进行了增强版的健康筛检，110名武汉乘客也进行了额外检查，其中一人需要进一步血液检查。

酷航也说：“航班所有乘客和机组人员已经在机场隔离，直到血液检查结果出来为止。”

这架飞机原定在周五晚间11时15分以TR189航班返航新加坡，飞机在机舱消毒后，于周六上午5时30分起飞。

根据樟宜机场飞机起降记录，该航班于上午10时22分降落，比原定时间晚了大约6个小时。酷航为受飞机延误影响乘客提供了餐饮。

酷航还说：“酷航所有航班都提供消毒剂和口罩，供乘客和机组人员在需要时使用。”