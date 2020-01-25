钟南山：已有几种药物准备用于治疗武汉肺炎

中国防疫专家钟南山表示，目前有几种已确认安全性的药物准备用于临床治疗，但具体疗效还需进一步观察。

据《广州日报》今天（25日）报道，中国国家卫健委高级别专家组组长的钟南山昨天（24日）在广州受访时，谈及备受关注的武汉新型冠状病毒肺炎的治疗。他说，目前，已有几种药物准备用于临床治疗，“已经确认是安全的，但具体疗效还需进一步观察。”

钟南山也说：“到目前为止，疫情在（中国）全国还不算暴发，没有出现非常明显的连锁反应，只要控制住这个就好办。”

他说，武汉通报疫情后，广州迅速启动了防控措施，卫生、交通、机场、海关等部门加强了针对性健康监测，各客运站、地铁站启动了体温检测，制定了公共交通工具防控工作指引，并对来自湖北的反向人口流动进行了排查。

“广州很多防控措施走在了全国前面，这很好，但是，仍然不可掉以轻心，仍然要非常小心，因为谁都不敢保证不会出来一个超级传播者。”

钟南山强调，目前最有效的防控手段就是早发现早隔离。“发现了，就隔离！只要新型冠状病毒感染者及时被隔离，后期病人就会少很多。”

他说，要尽可能减少传播，传播的病人越少，出现“超级传播者”的几率就减少。

钟南山也提及一个从武汉到外地旅游时发病的病例，刚开始出现症状时不愿意去医院就诊，两天后发烧严重了才去医院就诊。“本来一开始体温并不高，拖了两天时间，病情就严重了”。他呼吁从湖北到外地过年的人员，如果出现症状，及时到医院就诊，如果没有症状，最好自我隔离14天。

钟南山并提醒：“我们需要重视防护，但也不必恐慌。”在春节期间只要注意防护，就可“安全过年”。

他说：“尽量减少走亲访友，尽量少去人员密集的场所，出门戴口罩，在室内注意通风，勤洗手，多运动，少熬夜。健康年才是幸福年。”