武汉版小汤山不会换址 武汉官方：非毗邻备用水源地

武汉官员昨晚（24日）表示，尽管武汉参照北京小汤山医院模式建设的火神山医院毗邻知音湖，但该湖并非武汉备用水源地，火神山医院因此不会换址。

中新社今天（25日）引述武汉市城建局官员接受媒体采访时说，目前汉阳片区供水水源长江汉江互补，管网已经连通，不需要知音湖备用。火神山医院严格依据《传染病医院建设标准》实施，采取地下防渗措施，以及雨水、污水、医疗垃圾全收集全处理等措施，确保医院的施工建设及后期使用不造成环境污染。

火神山医院是为救治武汉新型肺炎患者、解决现有医疗资源不足而建。医院设计病床数为700个至1000个，还将根据现场具体地形和施工情况进行调整优化。医院预计于2月1日建成，然后进行医疗设备安装调试，2月3日交付投用。

据报道，武汉市城建局1月23日成立建设指挥部，协调组织施工单位迅速行动，人力和设备连夜进场。目前已投入上千人，上百台套机械设备，按照两班倒方式日夜不停施工。目前各单位已调集2000名人员组成后备队伍，可根据现场需要随时投入施工。

据介绍，经一天一夜，火神山医院项目截至昨晚累计平整全部场地5万平方米，相当于七个足球场大小，内转土方15万立方米，足以填满57个游泳池，一座小土山已被连夜铲平，碎石回填于除夕夜完成，今天可开始主体施工。