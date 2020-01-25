香港防疫应变等级升至紧急 目前累计305宗个案

香港特首林郑月娥昨天召开记者会，宣布即日起把应对新型冠状病毒疫情的应变级别，由目前的“严重”提升至最高的“紧急”级别，代表疫情对本地社群健康风险“高而迫切”，相关的跨部门督导委员会由特首亲自主持。

林郑也宣布，延迟中小学、幼稚园、特殊学校复课日期至2月17日，并无限期暂停来往武汉的飞机航班及高铁班次，同时扩大内地入境者健康申报至所有口岸。

港府将取消人数众多的大型活动，包括计划于2月举行的渣打马拉松、元宵晚会、特区政府的新春酒会，并呼吁其他非政府主办机构跟随。所有特区政府主办，到内地的体育活动也暂停；港府也将更新旅游健康建议，呼吁市民勿前往整个湖北省，并已去信国务院，要求中央协助确保香港有足够口罩供应。

另一方面，香港医管局公布，截至昨天（25日）中午12时的过去24小时共接收65名（30男35女、年龄由8个月大至88岁）符合严重新型传染性病原体呼吸系统病呈报准则的病人。

综合港媒报道，目前108人正留院接受隔离，104人情况稳定。香港卫生署卫生防护中心表示，自2019年12月31日起，截至昨天中午12时共接获305宗符合呈报准则的个案，当中包括五宗确诊个案及163宗已排除新型冠状病毒感染的个案，余下137宗个案仍然住院接受检查。

此外，鉴于香港特区政府昨天将香港应对新型冠状病毒疫情的应变级别，由“严重”提升至“紧急”，当地公立医院今天开始，全面暂停探访及探病，除非有临床原因会作个別恩恤安排；任何人进入公院及诊所范围必须佩戴口罩。