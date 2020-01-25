美女吃蝙蝠视频 当事人道歉后删文

武汉肺炎爆发后，一名中国女博主几年前吃蝙蝠并大赞美味的视频在网络上再次流传，引发舆论声讨。当事人上周三（22日）发文为自己的无知道歉，称她当时不知道什么是病毒，吃的也不是野生动物。

据观察者网今天报道，网传信息显示，上述视频摄于2016年6月17日。两名女子坐在一家餐厅里，面前各放着一碗蝙蝠汤。其中一人双手拎起蝙蝠举到镜头前，笑着介绍其品种和构造。

“这是吃水果的果蝠，所以汤很鲜香，还有淡淡的水果味；蝙蝠肉就跟鸡肉一样鲜嫩，而且大补，来我们一人一边把它撕开。”

该女子之后还把蝙蝠往外翻，向观众展示它的内脏。最后，两人津津有味地品尝蝙蝠肉。“肉很紧，但很香。”

通过查询视频右下角的标志可以发现，该视频出自一档名为《环球梦游记》的旅行节目，主持人为旅游博主汪梦云。

公开资料显示，《环球梦游记》的出品方为杭州追牧文化传播有限公司，创始人、制片人和主持人均为汪梦云本人。节目目前已出过300多期视频，全网总点击量超过4亿，最新一期上线于2019年3月。

视频传开后，大批网友纷纷表示实在看不下去，引起强烈生理不适。还有一些人到汪梦云的微博表示抗议。“吓得我睡不着觉”“那蝙蝠眼睛都睁着，你是有多麻木才吃得下去？”蝙蝠已被证实是各种危险病毒的自然宿主，包括伊波拉、沙斯等。

当事人汪梦云上周三则通过微博发千字长文，对事件做出解释。她解释，那期节目的拍摄地点在帕劳（西太平洋岛国），但是她“不清楚什么是病毒”，对蝙蝠是宿主也一无所知，更没有查阅过任何有关吃蝙蝠所含危险的资料。

汪梦云表示，拍蝙蝠汤是为了介绍当地人的生活方式。她在视频中吃的是当地人饲养的果蝠，吃了几百年都没事，是一道日常菜。除帕劳外，还有很多国家都吃。

最后，她为自己曾经的无知道歉，并宣布“从现在做起，从自己做起，以身作则此生拒绝吃野生动物。”

不过，目前已无法在她的微博主页上搜到这篇声明。有网民称，很多人对当事人的说法依然不买账，道歉下方充斥着质疑和评论，所以道歉发布没多久就被删了。

在汪梦云道歉一天后，中国科学院武汉病毒研究所石正丽团队公布的研究成果，将病毒的来源指向蝙蝠。

香港大学公共卫生学院副教授朱华晨也曾向《新京报》介绍，早在20年前，科学家就已调查发现蝙蝠是多种病毒的天然宿主，携带多种多样的病毒基因库。尽管蝙蝠直接攻击人类或直接触人类的机会并不多，但还可能存在中间宿主。

“好比SARS冠状病毒，它的天然宿主是在蝙蝠当中。但实际上它是通过果子狸、獾等小型哺乳动物，被带到了野生动物市场，进而感染到从业人员以及吃野味尝鲜的人们。”

朱华晨提醒民众，应注意个人卫生，尽量不去接触、食用野生动物，尽量避免接触活体家禽、家畜，从业人员也应做好个人防护措施。当接触动物后出现异常症状时，应尽早就医及做好隔离。