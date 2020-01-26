中国国家卫健委：对疫区必要时可采封锁措施

中国国家卫生健康委员会25日晚发布消息称，对划为新型冠状病毒感染的肺炎疫区的社区，必要时可采取疫区封锁措施，限制人员聚集。

据中新社报道，为及早发现病例，有效遏制疫情扩散和蔓延，国家卫健委当日发布《新型冠状病毒感染的肺炎疫情社区防控工作方案（试行）》，对社区、社区疫情划分、社区传播疫情、密切接触者等概念进行明确，从社区未发现病例、社区出现病例或暴发疫情、社区传播疫情三个层面分别提出了疫情的防控策略及具体措施。

方案指出，社区暴发疫情是指14天内在小范围（如一个家庭、一个工地、一栋楼同一单元等）发现两例及以上确诊病例，病例间可能存在因密切接触导致的人际传播或因共同暴露感染的可能性。

社区传播疫情，指在社区居民中，14天内出现两例及以上感染来源不清楚的散发病例，或暴发疫情起数较多且规模较大，呈持续传播态势。如果出现了社区传播疫情，可根据《中华人民共和国传染病防治法》相关规定将该社区确定为疫区。

对于社区出现病例或暴发疫情，应进行密切接触者管理。充分发挥社区预防保健医生、家庭签约医生等网格管理员的作用，对新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例的密切接触者开展排查并实施居家或集中医学观察。社区要协助疾控机构，做好病例家庭、楼栋单元、单位办公室、会议室等疫点的消毒，以及公共场所清洁消毒。

对于社区传播疫情，必要时可采取疫区封锁措施，限制人员进出，临时征用房屋、交通工具等。限制人员聚集，社区内限制或停止集市、集会等人群聚集的活动，关闭公共浴池、温泉、影院、网吧等公共场所。必要时停工、停业、停课。