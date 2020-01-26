港医护人员抽“生死签”照顾武汉肺炎患者

全港各公立医院陆续抽“生死签”，被抽中次序较前的医护人员须率先加入俗称“dirty team”的团队，到隔离病房照顾确诊患者；另有医护称有资深医生自荐入dirty team ，盼以自身经验和技术帮人。

据《明报》报道，杏林觉醒成员、屯门医院医生黄任匡早前在面簿发帖文表示，公立医院陆续开始抽“生死签”，以决定医护入dirty team的先后次序，他称有医护人员在农历新年前已写遗书；另有资深医生在部门紧急会议上语带激动，叮嘱同事要保护自己，不能让2003年屯门医院医生谢婉雯离世的悲剧重演。

有公立医院护士向本报表示，由年初一（25日）起要入dirty team三周，其后隔离14天以确保没有病征。该护士又说，理论上其部门每人都要入dirty team，抽生死签只是决定先后次序，如有医护不幸染病，须由次序较后的人依次顶上；若扩大服务，则要再增加dirty team人手。

另一名公院护士向本报表示，其医院的内科部门已完成抽签，包括部门经理、资深护士、注册或登记护士，以及支援职系人员均已编排好先后次序，依次抽调入dirty team。此外，如目前的隔离病房爆满，会腾空二等房用作接收病人，另会预留一间空置的病房作后备，急症室、深切治疗部等部门则自动成为dirty team。

据悉，医管局会先安排直接相关的专科或部门的医护加入dirty team，包括内科、儿科、家庭医学、传染病科、深切治疗部、麻醉科、急症室及普通科门诊；其次轮到其他接受相关培训的职员，以自愿者优先，其他再抽签决定。