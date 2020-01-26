法国将安排大巴从武汉撤离公民及亲属 送至长沙

法国驻武汉总领事馆昨天（25日）消息，法国将以客运大巴由陆路将愿意离开的法国公民撤出武汉。

人民日报海外网报道，据法国驻武汉总领事馆发布的消息显示，法方计划与地方政府合作，让想要离开武汉的法国公民搭乘大巴车离开。声明中还表示，法方自2019年12月底起就已经开始关注新型冠状病毒疫情，定期向法国公民提供旅行信息。此外，法国驻武汉总领事馆还公布了为在华法国公民设立的3个紧急联系电话。

另据香港《南华早报》报道，法国驻武汉总领馆在一封邮件中写道，法方安排客运大巴让法国公民及家属离开武汉，随后前往邻近的湖南省省会长沙市。法方邮件中还写道，预计将在长沙安排一个领事馆的代表团队，以跟踪和回应法国公民的关心问题。据悉，这一计划仍在安排当中，具体执行日期尚未被确认。

据法国广播“Franceinfo”的消息显示，这一举措或将涉及到250余名仍滞留在武汉的法国公民。法国领事馆工作人员向法国24电视台透露，法国公民抵达长沙市后，将在此隔离14日，随后进行下一步的撤离计划。声明并未提到“强制撤离”字眼，意味着法国公民可选择不撤离。

日前，法国卫生部当地时间1月24日深夜确认，法国确诊第三例新型冠状病毒感染的肺炎病例。法国卫生部长比赞在当天举行的记者会上表示，法国第一例确诊病例是一名在西南部城市波尔多住院的患者，而第二例确诊病例是在巴黎的患者。两人最近都去过中国，现在都被隔离。

据了解，在法国24日连续确诊三例新型冠状病毒感染的肺炎病例后，一些旅法华侨华人社团紧急取消了春节庆祝活动。法国华侨华人会决定取消原定28日举行的新春晚宴，法国潮州会馆也取消原定25日举行的新春团拜。

另据美国《华尔街日报》报道，美国正在安排周日（26日）的包机将其公民和外交官从新型冠状病毒爆发的中国中心城市武汉接回。《华尔街日报》援引一位知情人士的话说，这架载有约230人的飞机将搭载美国领事馆的外交官、美国公民及家属。美国还计划暂时关闭武汉领事馆。