微信：违规传播肺炎信息账号或永封

微信安全中心今天（26日）发布《关于新型冠状病毒肺炎相关谣言专项治理的公告》。公告称，微信将对违规传播的信息内容进行删除处理，并视其违规程度对违规账号进行阶梯式处罚：包括但不限于对账号或账号功能进行限期或永久封禁处理。

据《新京报》报道，新型冠状病毒肺炎正在中国全国各地持续传播，引发社会广泛关注。与此同时，各类“网传”、“听说”类谣言信息也不断刺激着大家的恐慌情绪。上述公告称，恶意传播不实内容，不仅破坏用户使用体验，严重者甚至通过散布恶性信息，扰乱社会秩序，已属于触犯法律行为。

微信已经引进了专业第三方辟谣机构，对平台中的谣言进行辟谣；根据国家相关法律法规和《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》等相关协议规范，对违规的信息内容进行删除处理，并视其违规程度对违规账号进行阶梯式处罚：包括但不限于对账号或账号功能进行限期或永久封禁处理。

微信还将成立“新型冠状病毒肺炎”相关谣言的清理专项，持续加强整治；同时也欢迎用户对相关谣言进行投诉。

微信安全中心提醒用户，疫情面前要格外保持冷静理性，广大用户应从疾控或医疗机构、权威新闻媒体了解疫情信息，相关防疫信息以省、市卫生健康委员会官方网站发布为准；不要听信谣言，增加不必要的心理负担，做到不信谣不传谣，提高警惕和识别能力。

此外，腾讯较真查证平台也会对新型冠状病毒肺炎相关信息进行实时辟谣。