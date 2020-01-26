第四例武汉肺炎被确诊男子曾入住悦乐圣淘沙酒店

（早报讯）本地出现第四起感染武汉肺炎确诊病例，患病男子在入院前曾住在悦乐圣淘沙酒店（Village Hotel Sentosa）。男子退房后已有新房客入住同一间房间，同时与酒店的七名职员接触，酒店知晓男子为确诊病例后，已立刻为新房客换房间并为房间消毒，酒店的七名职员也已经自行隔离。

第四起确诊病例是一名来自武汉的36岁中国男子，他是在本月22日与家人一起抵达新加坡。

悦乐圣淘沙酒店经理阿尔伯特·奥卡西奥（49岁，Albert Ocasio）受访时说，男子是连同另外五个人于本月22日入住酒店，分别住在三间客房。

他说，男子和另外五个人在本月24日退房，入住的这三天里，男子没有申诉身体不舒服。他们退房后，有新房客入住房间。“我们是在25日晚上10时40分接到卫生部的来电，指这名男子感染武汉新型冠状病毒，我们立刻为新房客更换房间，并与他们保持密切联系，若有不舒服者可随时通知我们。”

据了解，男子与酒店的七名职员接触过，他们已到医院接受身体检查，目前在家自行隔离。另外，为了了确保卫生安全，酒店在各角落提供消毒洗手液和体温计，柜台也成立24小时询问处，客人若针对武汉新型冠状病毒有任何疑问，可向那里的职员查询或要口罩。

经理阿尔伯特说，若客人要退房，酒店会为他们提供免费退房。