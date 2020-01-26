澳洲将给予武汉肺炎患者免费治疗

（早报讯）澳大利亚新南威尔士州卫生部在确认悉尼出现武汉肺炎病例后向公众公布了更多信息。澳卫生部表示，武汉肺炎肺炎确诊患者，无论是否有澳洲医疗保险都将给予免费治疗。

新州卫生部官员在星期六（25日）的新闻发布会上表示，目前，澳大利亚全国确诊病例为四人，悉尼三人，墨尔本一人。新州还有两名疑似病例正在接受检测。

新州卫生部部长洽泽德在1月25日举行的发布会上赞扬了悉尼确诊三人在就医时所采取的保护措施。他表示，三人在就医时均佩戴口罩，并对整个确诊和治疗过程给予了充分配合，是大家的典范。

洽泽德还强调，新州政府将尽全力保护患者隐私，给华人社区一个有安全感的环境。对于武汉肺炎确诊患者，不论是否有澳大利亚的医疗保险都将给予免费治疗。

在具体就诊流程方面，洽泽德希望疑似病患提前打电话给全科医生或急诊，让医生有充分的准备。他表示：“如果全科医生认为有需要进行新的武汉肺炎测试，他们会被转移到急症室进行测试。”

在1月25日，澳大利亚总理莫里森发表了声明。在声明中莫里森强调，为保护公民的安全，澳大利亚政府已经采取了新的措施。从25日起，澳大利亚政府将为所有从中国来并且呈现出感染症状，或将要呈现症状的旅客提供相应指导。

同时，澳大利亚政府强烈建议公民不要去武汉或湖北省旅行。在湖北省旅行的澳大利亚人可能不能按时离开，直到交通管制解除。