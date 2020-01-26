中共中央应对新型肺炎领导小组：适当延长春节假期

中共中央政治局常委、中国国务院总理、中共中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长李克强今天（26日）主持召开领导小组会议，以进一步部署疫情防控工作。

据新华社报道，会议指出，新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，中共中央、国务院高度重视，对防控工作作出一系列重要部署。中共总书记习近平昨天主持中央政治局常委会会议并作重要讲话，对疫情防控工作进行再研究、再部署、再动员，决定成立中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组，在中央政治局常委会领导下开展工作，加强对全中国疫情防控的统一领导、统一指挥。

会议指出，当前正处于疫情防控关键期。各级党委政府要深刻认识疫情防控的严峻形势，把人民生命安全和健康放在第一位，主动作为、特事特办，把疫情防控作为当前最重要的工作来抓，采取更果断、更有力有序、更科学周密举措，有效遏制疫情蔓延。

会议强调，要突出重点，进一步加强湖北省和武汉市疫情防控。中央向湖北派出指导组，推动加强防控一线工作。统筹调配全国资源，优先保障湖北省和武汉市防控急需的医护力量和防护服、口罩等物资，确保居民生活必需品供应，物资调运实行绿色通道。湖北省和武汉市要层层落实责任，加快建设集中收治医院、改造酒店作为隔离区，做好发热病人及时诊治，防范发生次生问题。加强医护人员轮换和防护，缓解他们的身体和心理压力。严格做好城乡结合部、省市边界人流进出管理，做到外防输出、内防扩散。

会议要求，要加强分类指导，压实属地责任，精准有效科学防控。各地要成立应对疫情工作领导小组，党政主要负责人要亲自挂帅，防控工作不得有误。加强疫情监测，严格隔离确诊患者，对疑似病例和密切接触者要按医学要求进行隔离和检查。发病人数较多城市要抓紧增加定点医院、治疗床位和隔离点。推迟、减少会议和大型活动。落实公共场所和交通工具检控措施。农村医疗卫生条件薄弱，农民工大批返乡，要高度重视农村疫情防控，充分发挥基层组织和村医作用，强化群防群控。及早做好春节假期后疫情防控安排，采取适当延长春节假期、调整学校开学时间、支持网上办公等措施，减少人员流动。严厉打击防控物资囤积居奇等行为。各级财政要充分保障疫情防控、患者救治等经费。

会议指出，要强化患者救治，最大限度降低死亡率。抓紧研究已治愈病例，完善诊疗措施，加强医护人员培训。集中专家和科研人员，吸引社会力量参与，开展联合攻关，力争疫苗研发尽快取得突破。

会议强调，要及时公开透明发布疫情防控信息，对缓报、瞒报、漏报的要严肃追责。主动回应社会关切。做好疫情防护知识宣传。加强与世界卫生组织及有关国家和地区的沟通合作。

中共中央政治局常委、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席了这项会议，中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组成员丁薛祥、孙春兰、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志也参加了会议。