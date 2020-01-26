中国疾控中心检验结果：华南海鲜市场有大量新型冠状病毒

来自中国疾控中心的最新检验结果发现，武汉华南海鲜市场环境中存在着大量的新型冠状病毒，提示该病毒来自华南海鲜市场销售的野生动物。

据中国央视新闻今天（26日）引述中国疾控中心的消息报道，中心病毒病所首次从华南海鲜市场的585份环境样本中，检测到33份样品含有新型冠状病毒核酸，并成功在阳性环境标本中分离病毒。

武汉新型冠状病毒疫情早期确诊的病例，大多来自武汉华南海鲜市场。中心病毒病所去年12月31日根据中国疾控中心要求，该所选派专家组赴武汉参加疫情防控，隔天凌晨起草《环境溯源工作方案》。

报道称，该所1月1日上午8时赴华南海鲜城，针对病例相关商户及相关街区集中采集环境样本515份，运送至病毒病所进行检测。1月12日，病毒病所专家再次在华南海鲜市场采集野生动物贩卖商铺相关标本70份，并转运至实验室进行检测。

两批华南海鲜城的样本共计585份，检测结果显示，其中33份标本为新型冠状病毒核酸阳性。这些阳性样本分布在市场上的22个摊位和一辆垃圾车，其中93.9%(31/33)阳性标本分布在华南海鲜市场的西区。

经调查发现，华南海鲜市场名义上是海鲜市场，但实际上却是个综合市场。华南海鲜市场西区存在野生动物交易，尤其是西区的七街和八街靠近市场内部的区域存在多家野生动物交易商铺，而这一区域的阳性标本也比较集中，占全部阳性样本的42.4%(14/33)。综上所述，高度怀疑此次疫情与野生动物交易有关。

对核酸检测阳性的样本，病毒病所采用冠状病毒敏感细胞系开展了病毒分离工作，从电镜观察、PCR和深度测序结果均提示，成功从环境样本中分离到新型冠状病毒，进一步证实在华南海鲜城环境中存在着大量的新型冠状病毒。