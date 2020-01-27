【视频】用《甄嬛传》等大力宣传戴口罩

中国网络近日出现为《甄嬛传》《还珠格格》《女医明妃传》等多部古装剧配上新对白的短视频，大力提倡民众戴口罩及宣导防疫卫生常识。

其中，《还珠格格》出现紫薇格格对乾隆皇帝苦苦进谏，请他出门戴上口罩的情节。属于中老年人这一易感病毒人群的乾隆勃然大怒，称大过年的，戴口罩多不吉利。

紫薇则好言相劝，指“福”字和“口罩”的“罩”字都有13个笔画，“罩”也谐音“找”，“带上口罩是找到福气”。

不为所动的乾隆则怒问：戴口罩出门不是制造恐慌吗？紫薇机智回应：“要在战略上藐视敌人，战术上重视敌人，当人人都戴口罩，恐慌的将是病毒。”

她最后还深情苦劝：“金山银山健康才是靠山，不能心存侥幸。您是我最敬爱的皇阿玛，一人健康，全家平安，女儿还想长长久久承欢膝下呢。”

《甄嬛传》中甄嬛与温太医的对话也被重编，温太医为甄嬛把脉后告知她疫情最新情况，劝她把性命放在第一位，“释放宅女魅力”“拜年尽量不要串门，不要聚餐”。

甄嬛则一脸无奈以标准“甄嬛体”回说：“那今年就不走亲戚了，网上发发红包，也是极好的。”

因新型冠状病毒感染的肺炎目前还在快速传播，中国目前全国动员防疫。湖北省昨晚（26日）举行新闻发布会，武汉市长周先旺也戴上口罩出席新闻发布会，出现在镜头前。