新型冠状病毒起源地可能另有他处 最早感染或在11月

新型冠状病毒发源地可能并非是此前被一致认定的武汉华南海鲜市场，而是存在新的可能性。

据澎湃新闻报道，《科学》杂志（Science Magazine）26日最新发表的《武汉海鲜市场可能并非新型冠状病毒发源地》报道指出，有学者根据权威医学杂志《柳叶刀》上发表的论文，对此前被认为的新型冠状病毒的起源地——武汉华南海鲜市场表示了质疑，并提出了新的可能性。

此前，《柳叶刀》上发表的论文首次披露了，此次疫情中最早接受病患定点治疗的武汉市金银潭医院收治的前41名患者的情况。在论文中，他们追踪了第一批41个确诊病例的病史，其中总共有13个病例与华南海鲜市场无接触史，27个病例曾到访过海鲜市场。在最早出现的4名感染者中，有3人没有华南海鲜市场暴露史。

上述论文第一作者、武汉市金银潭医院副院长黄朝林在接受财新记者采访时表示：“从现在整个发病情况来看，海鲜市场已经不是唯一的暴露源。（新型冠状病毒起源）是多源性。”但黄朝林认同该病毒有较大可能来源于野生动物。

论文通讯作者、中日友好医院呼吸与危重症医学科主任医师曹彬在回复《科学》杂志时也表示，“现在看起来很明确，华南海鲜市场不是唯一的疫源地，但说实话，我们还不知道病毒到底来自哪里。”

论文指出，首批病人中最早出现的病例为去年12月1日，该病例与华南海鲜市场无接触史。该病例和后续病例之间也没有发现流行病学联系。

乔治敦大学传染病专家丹尼尔·卢西（Daniel Lucey）在接受《科学》采访时表示：“13个人和这个市场没有任何联系。这不是个小数字。”他认为，如果数据真实准确，那么最早的感染可能发生在去年11月。因为在感染和症状出现之间有一段潜伏期。他表示如果是种情况，新型冠状病毒最初可能源自其它地方，在更早的时候就已经在人群中悄无声息地传播，随着传播到海鲜市场后，才在12月下旬出现华南海鲜批发市场的大量病例。

他还补充道，另外两种情况是，病毒的来源是一群被感染的动物，或者是某一种进入海鲜市场的动物。

基于此，卢西建议，对相关的人和动物（包括来自其他动物市场的供应商）血液样本可以尽快进行回溯分析，这可能会更加清楚地拨开新型冠状病毒起源的迷雾。

此前据武汉卫健委通报，第一例患者在去年12月8日出现症状，而报告中说大多数病例与1月1日关闭的华南海鲜市场有关。



