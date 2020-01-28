港大研究：疫情或演变为全球疫症 预计4月至5月见顶

港大最新研究显示，武汉肺炎疫情预计在4至5月才见顶，6至7月减退，在武汉以外地区或出现本土人传人疫情，香港政府将根据该研究进一步检讨防疫措施。

根据《明报》报道，港大最新研究显示，新病毒很可能会演变成环球疫症，疫情预计在4至5月才见顶、6至7月减退，除武汉外，重庆、北京、上海、深圳及广州等多个大陆大城市或将出现本土人传人疫情。香港截至昨晚11时确诊个案维持在八例。

港府专家顾问团成员、港大医学院院长梁卓伟认为，政府只限制湖北省居民进入香港并不足够，有需要扩大限制范围。中大医学院也要求政府进一步收紧入境措施，建议把限制入境的范围，扩大至湖北省以外的其他疫症扩散地区。

港府今凌晨公布明天（29日）起，暂停开放各运动设施，包括所有体育馆、运动场、各类球场、游泳池及泳滩。文化设施如博物馆、表演场地、图书馆等也暂停开放。

据了解，港府高层今日会因应梁卓伟的最新数据检讨“封关”及防疫措施。卫生署昨晚更新健康建议，除了从湖北返港外，任何从大陆回港的市民，返港14天内也应尽量留在家中，如有需要外出应佩戴口罩。

港大李嘉诚医学院最新评估显示，新型冠状病毒的基本繁殖率为2.13，即1名患者可传染给2.13人，疫情每6.2日倍增一次，按此推算，截至本月25日即年初一，估计武汉市内确诊个案有2万5630例，若包括潜伏期内的个案，总数有4万3590例。

港大李嘉诚医学院公共卫生学院公共卫生医学讲座教授、世卫传染病流行病学及控制合作中心创立总监梁卓伟表示，按新病毒的基本繁殖率，以及武汉市的交通情况，即使计及武汉已经封城的因素，预计疫情仍会持续，其中武汉疫情会在大约4月见顶，预计最高峰一日约有五万宗新增个案。

而大陆其他大城市疫情也预计持续，梁卓伟说，除了由武汉的输出个案，大陆多个大城市已出现本土人传人疫情，预计受影响最大的大陆城市将会是与武汉有紧密交通往来的重庆市，预计疫情会在4至5月到达顶峰，该市有三千万人口，预计最高峰一日约有15万宗新增个案。至于香港，他估计或跟随广州、深圳等地，疫情同样大约在4至5月见顶。

梁卓伟预计，新型冠状病毒很大可能将成为环球疫症（global epidemic），由于大陆各大城市很可能会出现持续的本土人传人疫情，将有更多确诊病例输出到世界各地。

对于政府前晚宣布限制湖北省居民及过去14日到过湖北省的人进入香港，梁卓伟认为措施并不足够，要将限制范围扩大，“应做多一步、两步、三步……但我们都明白百分之一百这样做（即全面封关），可能会有实质困难，例如粮食供应和其他供应”。他又说，现在政府要研究有何切实可行的方法可扩大入境限制，但未有正面回应应否禁止最高危的重庆、北京、上海、深圳及广州居民来港，还是要全面限制大陆旅客入境。

食物及卫生局长陈肇始昨在出席港台节目《千禧年代》时表示，封关措施是希望减低传入个案的风险，要考虑完全封关是否可行、是否可即时做到，以及是否有效。她透露政府昨日已再开会，讨论更全面的措施。据悉，港府昨晚原拟公布进一步边境限制措施，但有见于梁卓伟最新的科学数据，今日会再商讨调整策略。