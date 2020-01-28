受疫情影响 山东多地延迟“两会”召开时间

受武汉肺炎影响，山东多地延迟“两会”召开时间。

据澎湃新闻报道，山东济南、青岛、滨州等地市均宣布当地“两会”推迟召开。

为响应山东省人民政府启动突发公共卫生事件Ⅰ级应急响应，适应当前疫情防控形势的要求，济南市人大常委会办公厅发文称，原定于2020年2月2日召开的济南市第十七届人民代表大会第二次会议推迟召开，具体时间另行决定。原定于2020年2月1日召开的政协济南市第十四届委员会第四次会议也推迟召开。

青岛市人大常委会也发公告称，原定于2020年2月3日至6日召开的青岛市第十六届人民代表大会第四次会议推迟召开。具体召开时间另行决定。政协青岛市委员会也表示，经十三届市政协第六十六次主席会议研究决定，原定于2020年2月2日至5日召开的政协第十三届青岛市委员会第四次会议推迟召开。

滨州市人大常委会办公室也通告称，原定于2020年2月2日召开的滨州市第十一届人民代表大会第五次会议推迟召开，具体时间另行决定。滨州市政协办公室也发布消息，原定于2020年2月2日至6日召开的政协第十一届滨州市委员会第四次会议推迟召开。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，为有效做好疫情防控工作，1月24日晚，山东全省启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应。

山东省疾病预防控制中心病毒病所所长寇增强昨天公开表示，“近期省卫生健康委组织有关专家研判我省疫情形势，认为防控的关键时期就是近期的15天，这段时间的疫情走势将直接决定我省未来的防控形势，堵住源头，防止播散，疫情就会出现拐点。