湖南四名领导干部因疫情防控不力被停职

湖南近日通报了三起违反新型肺炎疫情防控工作纪律问题，岳阳、娄底等地的四名领导干部因疫情防控不力被停职。

根据“三湘风纪”微信公众号消息，湖南省纪委近日发出《关于严明纪律做好我省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》，严肃执纪问责，对岳阳、娄底等地三起违反新型肺炎疫情防控工作纪律问题进行了通报。

岳阳市南湖新区卫生健康局局长唐虎被停职。1月25日下午，岳阳市南湖新区召开党工委会议，会议决定，对在防控工作中信息报送不及时的区卫生健康局局长唐虎先予停职处理，接受相关部门调查，并对所有在防控工作中庸政懒政的公职人员严肃追责问责。

冷水江市委办副主任蔡俊峰、市政府办副主任杨文不及时准确报送疫情防控工作信息问题。根据娄底市委的安排，冷水江市应于 1月26日7时30分前报送精确到乡镇街道的从湖北返乡人员统计数据（时间截至1月25日）及相关信息。

蔡俊峰、杨文在具体落实工作中，没有对相关材料与数据进行认真核实把关，导致冷水江市未能及时按要求报送从湖北返乡人员数据及相关信息，且先后三次报送的数据不一致，给全市疫情防控工作造成不利影响。经冷水江市委研究决定，对蔡俊峰、杨文予以停职处理，接受进一步调查。

涟源市古塘乡党委副书记、乡长贺永擅离职守问题。1月26日，经涟源市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部督查组督查发现，古塘乡值班领导、乡党委副书记、乡长贺永擅离职守、没有到岗到位。经涟源市委研究决定，对贺永予以停职处理，接受进一步调查。