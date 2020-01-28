上海游客拒与武汉游客同机 名古屋机场起冲突

70多名上海乘客与16名武汉乘客昨天在日本名古屋中部机场发生了一场冲突，上海乘客在发现武汉乘客量体温吃感冒药后拒绝与其同机。这场持续了整整五个小时的冲突，惊动了名古屋中部机场，也惊动了日本警方和中国驻当地总领事馆。

综合微博和“静说日本”微信公众号消息，网友“徐小柚子_pomelo"昨天上午发出一则微博，表示飞机已经到了起飞时间，但因为一群上海人不愿意与包括她在内的武汉人同机而迟迟无法登机。

这位网友提到，他们准备搭乘中国南方航空公司CZ380航班从名古屋返回上海，起飞时间是早上9点25分。

在待机过程中，有上海乘客发现坐在对面的人在用武汉话交谈，没过多久，有人发现武汉乘客在往嘴里塞感冒药。上海乘客便通知空姐：“这群武汉人在发烧，不能让他们登机。”

这一场冲突立即公开化，参与者也越来越多，上海乘客扔出狠话：“如果让武汉人登机，我们坚决不登机！“

登机柜台的日本人地勤人员听不懂这群中国人在吵什么，而南方航空公司的工作人员只好找来体温检测仪，对武汉乘客一一测体温，告知“太平无事“。但是，上海乘客坚决不信这一台检测仪。

一位名叫 “喜洋怪气懒赤佬”的网友回应“徐小柚子”的微博时表示自己就是其中的上海人之一，质问武汉人在机场偷偷量体温吃退烧药，自己不愿意登机有错吗？

最后，16名武汉乘客登上了南航客机。

上海乘客一方面呼吁上海市政府采取坚决措施，阻止武汉乘客进入上海；另一方面强烈要求机场检疫部门重新对武汉乘客实行体温检测。

微博公号@健康上海12320 昨天下午发文指，有网友发帖称“南航一架从名古屋飞上海的航班中有发热症状的湖北籍旅客，机场安排有发热症状的旅客与其他旅客同一航班，许多市民对此表示担忧”。目前，此类事件已经建立联防联控工作机制，由浦东机场与浦东新区防病办协同处理。

名古屋中部机场检疫所也响应上海游客的要求，派出了检疫班，对已经登机的每一位武汉乘客进行了体温检测，果然发现一名发烧者，体温是37度。

这一位发烧者马上被检疫官带下客机。但是，过了一会儿，也许是药物的作用，这位发烧者的体温出现了下降。

检疫官最终让这位发烧乘客回到了客机。于是，在延误了5个小时后，日本时间下午2点30分，南航客机终于载着16名武汉游客和其他乘客，飞离名古屋中部机场，前往上海浦东。

这一举一动，尽收上海乘客眼中。“武汉人发烧了，现在正在飞往上海。“此类的警报通过微信微博，立即传递到了上海各级部门，上海市严阵以待。

下午4点，CZ380客机飞抵浦东机场，塔台通知机长：“不得停靠廊桥“。于是，客机被停在远离候机楼的停机坪上，武汉乘客都成了”俘虏“——整机隔离！

拒绝登机的70多名上海游客，留在名古屋中部机场候机楼怎么办？起初，上海乘客提出的要求是:”南航必须提供客机让我们回家”。这一专机要求，南航承受不起。于是，双方又陷入了僵局。

航空公司最后通报了中国驻名古屋总领事馆，总领事馆工作人员一边做上海乘客的工作，一边与机场和各航空公司协调，让这70余名上海乘客免费改签其他航空公司的航班。改签第二天航班的，航空公司提供住宿与餐饮。