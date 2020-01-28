中国医疗专家：无症状感染者也有一定传染率

中国国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺表示，目前发现一些无症状的感染者，但有一定传染率。

根据澎湃新闻报道，中国国家卫生健康委于今天上午召开新闻发布会。国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺在发布会上回答记者提问时介绍，目前发现有一些可能会出现无症状的感染者，他没有症状，但是做核酸检测是阳性的。

李兴旺表示，随着很多感染地区的人外溢，再到全国各地。可能在全国各地很多地方造成散发病例的出现。在密切接诊的过程当中，我们发现有一些可能会出现无症状的感染者，他没有症状，但是做核酸检测是阳性的，还有一些病人发热不明显，偶尔干咳、乏力。这些病人的发现也是因为我们主动搜索，增加检测能力之后，发现了这样的情况。这样的病人从传染病规律来讲，也是有一定的传染率，给我们防控工作带来一定的困难和复杂性。

李兴旺说，但这个问题还可以这样看，这些病人传播途径主要通过近距离的飞沫传播，咳嗽症状比较少，从这个方面来讲，他的传播率可能不会那么强。

李兴旺还说，现在看到更多的无症状感染者，还是在密切接诊中发现的，这些密切接触者按照现在的要求都在进行密切观察，他们不会随意到公共场所，去外面自由的活动，可能更多的在居家隔离，这样也就保证了我们对传染源的控制。我想更重要的是把感传染源控制住，可以使疫情扩散得到最大程度的缓解。

李兴旺还提示，广大市民预防这个病的时候，从特点可以看出，更多是咳嗽，通过呼吸道传染病，通过近距离的飞沫传播，就像在座记者一样，戴上口罩，尽量减少近距离接触。目前看，所谓近距离，主要是在一米到两米之间，或者一米五左右这样的距离可能会造成传播，我们做好防护。另外还有一点，这个病可能会通过接触传播，也就是说你的手如果没有注意，污染到病毒，你揉眼睛，碰到哪儿，有可能造成感染。我们要注意戴口罩，勤洗手，这样对于减少传播，减少个人感染风险是有帮助的。