丹麦报刊登“五星病毒旗”讽刺漫画 中国要求公开道歉

丹麦媒体《日德兰邮报》发布一张讽刺画作，将中国五星旗上的五星改为病毒图样，中国驻丹麦使馆痛批对方，要求公开道歉。

根据《自由时报》报道，新型冠状病毒（2019-nCoV，下称武汉肺炎）疫情持续延烧，死亡人数已达106人。丹麦媒体近日在网站上发布一张讽刺画作，将中国五星旗上的五星改为病毒图样。中国驻丹麦使馆痛批“严重伤害中国人民感情”，要求报社和投稿者公开道歉。

1871年创办的《日德兰邮报》为丹麦主流媒体之一，该报昨日在网站上发布的一则名为“冠状病毒”的投稿漫画，将中国五星旗的五星画为病毒图案，讽刺意味明显，且浏览数冲到该网站第一名。报方在网页内附上免责声明，指作品为艺术家的态度、观点表达，可能与《日德兰邮报》立场不同。

此举无疑惹怒中国，中国驻丹麦大使馆声明表示，中国政府和人民正全力应对疫情，国际社会也表达极大同情、关心和支持，《日德兰邮报》却刊载辱华漫画，痛批“毫无基本同情和同理心，严重伤害中国人民感情”，对此表达强烈愤慨，要求报方和作者公开向中国人民道歉。

《日德兰邮报》的漫画专栏在2005年，就因刊载讽刺伊斯兰教先知穆罕默德的12幅漫画，引发穆斯林强烈不满，官方则以捍卫言论自由为由站稳立场，进而衍生出一连串国际暴力事件。