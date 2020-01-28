烟台一超市卖高价菜 当地监管局：已立案调查

就网友反映的超市卖高价蔬菜，烟台龙口市场监管局今天发布《关于家家悦超市“高价”蔬菜问题调查情况的通报》，对此进行了立案调查，将于近期做出行政处罚决定。

有网友前天通过微信朋友圈、微博发布信息称，在龙口家家悦超市购买的大白菜、韭菜、洋葱、黄瓜等蔬菜明显高于正常价格。当局随后组织执法人员进行调查核实。

经查，群众举报到的“高价”大白菜涉事单位为烟台市家家悦超市有限公司龙口四店，“高价”韭菜、洋葱涉事单位为烟台市家家悦超市有限公司龙口五店，“高价”黄瓜涉事单位为烟台市家家悦超市有限公司龙口松韵苑店。昨天上午，执法人员先后对上述三家单位进行了现场检查，并邀请龙口电视台、大众网记者进行全程跟踪报道。

经调查，烟台市家家悦超市有限公司龙口区域原负责人周某伟声称，导致出现“高价”大白菜、韭菜、洋葱、黄瓜的问题是属于员工操作失误，因为1月26日上午很多顾客采购蔬菜，员工年假轮休，人员不够，帮忙人员由于不熟练，一时疏忽打错了价格，现在店部已主动找到消费者办理退货事宜。目前烟台家家悦超市有限责任公司已对龙口区域原负责人周某伟作出了免职处理，涉事门店店长扣除业绩绩效。

执法人员在果蔬区仔细检查了各种蔬菜的实时价格并进行取证，查看了市民结账购买的白菜、韭菜、洋葱等蔬菜，经查价格正常。

根据执法人员调查检查情况，群众反映的烟台市家家悦超市有限公司下属龙口四店、龙口五店、龙口松韵苑店三家单位销售“高价”蔬菜问题情况属实，涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十四条第三项之规定：“经营者不得有下列不正当价格行为：（三）捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品价格过高上涨的”，目前龙口市市场监督管理局已依法进行了立案调查，将于近期做出行政处罚决定。