武汉肺炎患者曾来马国 卫生局正追查与患者接触过人士

（早报讯）马来西亚卫生部副部长李文材指出，中国天津发现的武汉肺炎新病例曾经到访沙巴州亚庇和美人鱼岛，卫生部已经掌握其行程，卫生局官员将会追查接触过患者的人士。

他对星洲日报说，根据上述71岁男患者的行程，沙巴州卫生局将会追踪可能曾经与他接触的商家或餐馆工作人员，测量体温和获取样本，并劝告他们有症状即前往看医生。

他说，根据其行程，男患者于1月19日晚上11时零5分从武汉天河机场起飞，清晨4时10分抵达亚庇机场。

“所获得的行程显示，他可能曾经到过沙巴大学、粉红清真寺、河畔风味餐、红树林看长鼻猴和萤火虫、美人鱼岛、酒吧一条街、榴莲天桥、沙巴基金会大厦、水上清真寺、普陀寺，也曾经前往购物如乳胶、咖啡、珍珠。”

根据行程，1月22日入住佳蓝湾文莱度假村，晚上及23日全日是自由活动。

他指出，患者于1月24日飞从亚庇机场飞回武汉天河机场，晚上10时50分抵达；患者是乘搭马印航空OD601抵达亚庇，回程则是乘搭OD688班机飞往天津。

他说，根据外国的病例，近距离接触患者，大约2公尺的受传染的风险比较高，因此回程班机的机组人员和乘客的风险比较高，机组人员全为中国籍，与乘客已经飞往天津，在当地接受检查。

天津市疾控中心1月26日（星期日）通报新增1例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例为71岁男患者，他长期居住武汉，发病前来我国旅游7天。

报道指，患者于1月25日晚上11时30分抵达天津滨海国际机场，回国后因发热被送至医科大学总医院空港医院，后经市专家组确诊为天津市第14例病例，为重症病例，目前已转至海河医院治疗。其同机人员已进行隔离医学观察。