世卫总干事：不主张从中国撤侨

中国外交部长王毅今天在北京会见世界卫生组织总干事谭德塞。谭德塞赞扬中国在疫情后采取了一系列有力措施阻止疫情蔓延，王毅赞赏世卫组织对中国秉持客观公正立场，并坚信能战胜这场疫情。

根据央视新闻消息，中国国务委员兼外长王毅今天在北京会见世界卫生组织总干事谭德塞。

谭德塞表示，武汉新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，中国在创纪录的短的时间内甄别出病原体并同世界卫生组织和其他国家分享病毒全基因序列信息，中国国家主席习近平和中国政府高度重视疫情防控防治，迅速采取一系列有力措施阻止疫情蔓延。

谭德塞说，中国体制之有力和中国举措之有效世所罕见，令人敬佩。世界卫生组织和国际社会高度赞赏并充分肯定中国政府采取的果断措施，感谢中方为阻止疫情蔓延所作的巨大努力。世卫组织希望同中方加强合作，愿根据中方需要为中方提供一切必要协助。

谭德塞还说，我们注意到有国家提出希望撤侨，世卫组织不主张这么做。在当前形势下应保持镇定，没有必要过度反应。世卫组织对中国政府防控疫情的能力充满信心。

王毅表示，世界卫生组织秉持客观公正立场，积极评价并充分肯定中方为抗击疫情采取的一系列有力举措，我们对此表示赞赏。此时来华访问，不仅体现了对中国的支持，也为中国同世界卫生组织加强合作提供了动力。相信你通过此访能够亲身体会到中国政府和人民抗击疫情的坚定决心和意志。

王毅强调，中国在以习近平为核心的党中央坚强领导，有社会主义制度的强大优势，有当年应对“非典”疫情的有益经验，此次我们抗击疫情态度更坚决，措施更有力，行动更迅速，动员更广泛。中国完全有能力、有信心，也有资源早日战胜这场疫情。

王毅表示，中方也愿继续本着公开透明态度与国际社会尤其是世卫组织加强合作，为国际公共卫生事业作出努力。

